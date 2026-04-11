В подмосковном Дзержинском открыли благоустроенный лесопарк «Чемпион»

Обновленный лесопарк «Чемпион» открыли в городе Дзержинском в Московской области. Общественное пространство было благоустроено при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В лесопарке обустроили сеть пешеходных дорожек, смонтировали освещение и видеокамеры. Для комфорта посетителей с детьми у входа оборудовали комнату матери и ребенка. Еще на территории лесопарка смонтировали игровые площадки с навесами. А любители активного отдыха смогут позаниматься на уличных тренажерах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.