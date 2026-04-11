В Хабаровске проходит Чемпионат высоких технологий, посвящённый транспорту

В Хабаровске стартовал региональный этап Чемпионата высоких технологий — 2026. В этом году соревнования полностью посвящены развитию транспортной отрасли и логистики, сообщили в правительстве края.
Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Главная задача — заранее готовить специалистов под реальные запросы рынка, чтобы предприятия получали квалифицированные кадры, готовые работать с современными технологиями.
В соревнованиях участвуют 15 студентов и 15 экспертов-наставников. Ребята соревнуются по трём компетенциям, каждая из которых отвечает нуждам конкретной отрасли транспорта.
На площадке Хабаровского техникума транспортных технологий имени Героя Советского Союза А. С. Панова проходят испытания по компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии». Это направление связано с железнодорожным транспортом.
В Хабаровском торгово-экономическом техникуме одновременно оценивают навыки в двух направлениях: наземном транспорте и авиаперевозках. Студенты выполняют задания по контролю качества логистических процессов, а также по организации питания на транспорте — составляют рационы, рассчитывают порции с учётом санитарных норм и специфики перевозок.
Заместитель директора по учебно-производственной работе Хабаровского торгово-экономического техникума Наталья Трушкина рассказала, что их компетенция тесно связана с реальной работой аэропорта.
«Наша компетенция — “Специалист по организации питания на транспорте”. В качестве направления мы выбрали воздушный транспорт, потому что тесно сотрудничаем с Хабаровским аэропортом и цехом бортового питания», — отметила она.
Победители регионального этапа отправятся на итоговый межрегиональный этап Чемпионата высоких технологий.