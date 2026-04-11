В Хабаровском крае в этом году отремонтируют дорогу к посёлку Гатка

В Хабаровском крае в 2026 году приведут в порядок дорогу, ведущую к посёлку Гатка. Об этом сообщили в министерстве транспорта края.
Дорога — единственный маршрут, которая связывает населённый пункт с административным центром и основными транспортными артериями региона. Сейчас она находится в плохом состоянии и включена в перечень проблемных объектов «Атлас 27», созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
Ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На шести километрах от посёлка до трассы «Советская Гавань — Ванино» ликвидируют пучины, уложат геотекстиль, сделают основание из щебёночно-песчаной смеси и асфальта. Также установят пластиковые сигнальные столбики и нанесут разметку со световозвращающими элементами.
Общий объём финансирования составит 193,4 миллиона рублей, большая часть из которых придёт из федерального бюджета.
Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае обновят более 140 километров региональных дорог. Работы уже начались, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, где приводят в порядок около восьми километров городских магистралей.