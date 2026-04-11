В Дагестане обновят участок автодороги Буйнакск — Верхний Каранай

Участок трассы Буйнакск — Верхний Каранай на территории Республики Дагестан отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.
Протяженность этого отрезка — 9,4 км. Специалисты уже обустроили новые водопропускные трубы, уложили асфальтовое покрытие проезжей части, укрепили кюветы, привели в порядок примыкания и пересечения. Теперь они приступили к монтажу барьерного ограждения и нанесению разметки.
Трасса Буйнакск — Верхний Каранай является популярным туристическим маршрутом. Она ведет к смотровой площадке Большого Сулакского каньона и другим местным достопримечательностям, среди которых Каранайские пещеры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.