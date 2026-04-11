На проспекте Мира в Калининграде завершили ремонт советской пятиэтажки с декором фибробетона. Специалисты сняли леса с фасада здания.
Здание располагается на проспекте Мира 72−72А. Специалисты отремонтировали главный фасад дома. Подрядчик украсил стены элементами из фибробетона в тон красного кирпича. На балконах установили ограждения с перфорацией.
В 2025 году на проспекте Мира, 72−72А отремонтировали дворовой фасад. Работами на этом объекте и доме № 50−56А занималась СК «Стандарт» за 105 миллионов рублей.
Пятиэтажку на проспекте Мира построили в 1972 году. В Фонде капремонта отмечали, что подобные дома стали фундаментом городской застройки: практичной, надёжной, но типовой.