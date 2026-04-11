В Ростове почтили память узников фашистских концлагерей

Жители Донской столицы возложили цветы к мемориалу жертвам нацизма.

В Донской столице почтили память узников фашистских концлагерей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали их родственники.

11 апреля отмечается 81 год со дня восстания в Бухенвальде в Германии. Заключенные подняли его перед приближением союзных войск. Эту дату стали считать Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

В Ростове 11 апреля родственники бывших узников возложили цветы к мемориалу жертвам нацизма на улице Пушкинской и почтили их память минутой молчания. Также они рассказали об ужасах «лагерей смерти» пришедшим на мероприятие школьникам.

Раньше в акции принимали участие сами бывшие узники. Они проводили у памятника традиционный «аппель» — так называлось построение в концлагерях, чтобы подсчитать оставшихся в живых. Однако сейчас в силу возраста и слабого здоровья они уже не приходят на перекличку.

Ростовчане возложили цветы к мемориалу жертвам фашистских концлагерей. Фото: МАРЧЕНКО Вера.

