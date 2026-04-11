В Свердловской области из-за паводков не проехать в 21 населенный пункт

В Свердловской области продолжаются плановые работы по обеспечению пропуска весеннего половодья. Как сообщили в Департаменте информационной политики региона, к 11 апреля затоплено восемь мостов, один мост разобран.
Из-за паводков временно ограниченно транспортное сообщение на автомобилях с 21 населенным пунктом. В пяти населенных пунктах подтоплено 30 приусадебных участков. Среди них частный дом и два садовых участка.
— Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания и медикаментов, работает телефонная связь, — сообщили в ДИПе.
В селе Яр Талицкого муниципального округа мост через реку Пышма разобран. Из-за чего временно нет автотранспортного сообщения с деревней Заречная и деревней Заселина.
В селах Елань и Городище из-за разлива реки Ница временно закрыто движение по низководным мостам. Проехать в деревни Яр, Боровикова и Красный бор не получится, организованы лодочная и паромная переправы.
В Туринском МО подтоплены низководные мосты у сел Жуковское и Липовское. Сообщение с селом Кумарьинское и деревней Чернышево также временно ограничено, работают лодочные переправы.
В Ирбитском МО, на территории деревни Гуни местный низководный мост также подтоплен. Проехать в деревню Юдина не получится, но проезд спецтехники возможен. В Ирбите подтоплено девять приусадебных участков. В селах Туринская Слобода, Куминовское и деревне Макуй подтоплены низководные мосты, из-за чего сообщение ограничено с 12-тью населенными пунктами. Действуют паромные переправы.
В Красноуфимском округе, на втором километре дороги «Усть-Бугалыш — Саргая — Дегтярка» подтоплен участок дороги. Легковым автомобилям временно не проехать в поселки Саргая и Дегтярка. Объезд возможен по грунтовой дороге.
Также на третьем километре дороги «Водниково — Костино — Трошково» подтоплен участок трассы. Ограничено прямое сообщение с деревнями Трошкова и Кокшарова, имеется объезд.
В поселке Билимбай под Первоуральском подтоплено 11 приусадебных участков и один частный дом. В Староуткинске уровень воды в Чусовой наоборот понизился, но подтопленными остаются четыре приусадебных участка. При необходимости свердловчане могут обратиться за помощью по номерам 112, 101 или