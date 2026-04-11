Сотрудники МЧС Хабаровского края отработали навыки горного спасения

Спасатели из поисково-спасательного отряда в селе Ракитное провели недельные сборы по горной подготовке на одном из отрогов Сихотэ-Алиня — Миловском хребте. В учениях приняли участие семь спасателей и инструктор по альпинистской подготовке Александр Шелковников, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
В течение недели участники отрабатывали самые важные навыки горного спасения: лавинную подготовку, радиообмен, работу на скалах, оказание первой помощи в горных условиях с использованием подручных средств, а также способы страховки, самостраховки и непосредственно горовосхождение.
Начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Алексей Трофимов отметил большую важность подобных сборов.
«Миловский хребет пользуется большой популярностью у туристов, но именно здесь часто возникают экстремальные ситуации, когда людям требуется помощь. Поэтому спасатели регулярно выбирают такие маршруты для тренировок, чтобы заранее изучить все особенности и сложности местности», — рассказал он.
Регулярные тренировки в реальных горных условиях позволяют спасателям поддерживать высокий уровень готовности и оперативно приходить на помощь туристам, оказавшимся в беде.