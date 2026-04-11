«Нижегородпассажиравтотранс» оштрафуют за грязные салоны и рваные сиденья

В 16 проверенных единицах транспорта были обнаружены надписи и загрязнения на внутренних поверхностях салона, а также облупившаяся краска на поручнях. Еще в четырех автобусах зафиксированы повреждения обивки пассажирских кресел, а в одном — неисправность мультимедийного экрана для информирования пассажиров. Теперь перевозчику грозят штрафные санкции, предусмотренные условиями контракта.