«Нижегородпассажиравтотранс» оштрафуют за грязные салоны и рваные сиденья

Сотрудники ЦРТС проверили автобусы на маршрутах № 11, № 20 и № 56, выявив нарушения в 22 транспортных средствах.

Центр развития транспортных систем (ЦРТС) готовит претензии в адрес АО «Нижегородпассажиравтотранс» за нарушение условий государственных контрактов, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе недавней проверки специалисты осмотрели 22 автобуса, работающих на маршрутах № 11, № 20 и № 56. Основной объем претензий связан с ненадлежащим техническим и санитарным состоянием подвижного состава.

В 16 проверенных единицах транспорта были обнаружены надписи и загрязнения на внутренних поверхностях салона, а также облупившаяся краска на поручнях. Еще в четырех автобусах зафиксированы повреждения обивки пассажирских кресел, а в одном — неисправность мультимедийного экрана для информирования пассажиров. Теперь перевозчику грозят штрафные санкции, предусмотренные условиями контракта.

При этом проверяющие отметили и положительный аспект: во всех осмотренных автобусах терминалы оплаты проезда находились в исправном состоянии.

Ранее сообщалось, что 13 нарушений нашли при проверке автобусов Дзержинска.