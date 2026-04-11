Альмандар вернулся: камаловцы показали новую постановку легендарной пьесы

Напомним, пьеса «Старик из деревни Альдермеш», которую автор Туфан Миннуллин назвал грустной комедией, была написана 50 лет назад, в 1976 г.. В тот же год в театре им. Камала поставили спектакль по этой пьесе. Постановка не сходила со сцены камаловского театра 33 года. Автор Туфан Миннуллин, режиссер Марсель Салимжанов, артист Шаукат Биктемиров получили за спектакль Госпремию РСФСР.