Альмандар вернулся: камаловцы показали новую постановку легендарной пьесы

Премьера новой постановки легендарной пьесы народного писателя Татарстана Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермеш» (12+) состоялась в Татарском театре имени Камала.
Главный герой — 91-летний аксакал Альмандар прожил нелегкую жизнь и собирается сделать еще много полезного. Он никогда не унывает, сама смерть пасует перед ним. Этого героя называют символом татарского народа.
Напомним, пьеса «Старик из деревни Альдермеш», которую автор Туфан Миннуллин назвал грустной комедией, была написана 50 лет назад, в 1976 г.. В тот же год в театре им. Камала поставили спектакль по этой пьесе. Постановка не сходила со сцены камаловского театра 33 года. Автор Туфан Миннуллин, режиссер Марсель Салимжанов, артист Шаукат Биктемиров получили за спектакль Госпремию РСФСР.
Режиссер новой постановки — художественный руководитель театра им. Г. Камала, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Ильгиз Зайниев. Альмандара играет народный артист РТ, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая, заслуженный артист РФ Рамиль Тухватуллин. В роли посланника смерти — лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля, заслуженный артист Татарстана Эмиль Талипов.