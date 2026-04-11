Минтруда Беларуси объяснило, почему профессии исключают из списка вредных

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, почему в Беларуси из обновленного списка исчез целый ряд вредных профессий, которые дают право выхода на досрочную пенсию. Как отметили в профильном министерстве, процесс обновления списка и удаление из него ряда профессии обусловлено изменениями в технологиях и организации труда.
— Пробивальщик-продувальщик труб (Список № 1). Человек, который буквально пробивал и продувал трубы на производстве. Сегодня такой профессии нет даже в справочниках, — отметили в Минтруда.
В качестве еще некоторых примеров в ведомстве назвали также телефониста междугородной связи, кабельщика-спайщика, бандажника на горячих работах, выпарщика щелоков.
— Промывальщик котлов паровозов (Список № 2). Паровозы ушли в музеи — ушла и профессия. Котлы теперь моют по-другому, да и сами котлы не те, — добавили в министерстве.
Таким образом, именно динамичное развитие техники и технологий приводит к фактическому исчезновению целого ряда вредных профессий, и как следствие, обновление соответствующего списка.
Ранее мы писали о том, что в Минске будут «перезапускать» Свислочь (тут про это).