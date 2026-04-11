238 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Свердловской области

В мэрии сообщили, что с начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено более 31 тыс. вакцинаций и 77,4 тыс. ревакцинаций. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится с 15-месячного возраста. Стандартный курс включает две прививки с интервалом в год, последующая ревакцинация требуется раз в три года.