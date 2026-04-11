Роспотребнадзор выявил детскую смесь, непригодную для кормления младенцев

С 10 апреля по всей России временно приостановлен оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия», предназначенной для питания детей до года. В составе продукта, выявлены отклонения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Роспотребнадзора.