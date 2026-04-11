Более 600 млн похитили мошенники у жителей Красноярского края в 2026 году

С начала года жертвами мошенников 1583 человека.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1583 жителя Красноярского края, общий ущерб превысил 612 миллионов рублей. Раскрыто 392 преступления, в суды направлено 202 уголовных дела. Статистику привели в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, только за минувшую неделю дистанционным способом у 116 человек похищено более 40 миллионов рублей. Среди популярных схем: фейковые криптобиржи (11 случаев), звонки от лжесотрудников спецслужб (42 человека), фишинговые ссылки на магазины (20 человек), взломанные аккаунты друзей (9 человек), а также просто обман (35 случаев).

По каждому факту возбуждены уголовные дела. Также в суды направлено 44 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 17,2 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что сотрудница энергокомпании из Красноярска перевела мошенникам 17,5 млн рублей.