Более 600 млн похитили мошенники у жителей Красноярского края в 2026 году

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1583 жителя Красноярского края, общий ущерб превысил 612 миллионов рублей. Раскрыто 392 преступления, в суды направлено 202 уголовных дела. Статистику привели в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, только за минувшую неделю дистанционным способом у 116 человек похищено более 40 миллионов рублей. Среди популярных схем: фейковые криптобиржи (11 случаев), звонки от лжесотрудников спецслужб (42 человека), фишинговые ссылки на магазины (20 человек), взломанные аккаунты друзей (9 человек), а также просто обман (35 случаев).
По каждому факту возбуждены уголовные дела. Также в суды направлено 44 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 17,2 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что сотрудница энергокомпании из Красноярска перевела мошенникам 17,5 млн рублей.