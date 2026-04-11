Иркутск обновляют в выходные — от газонов до асфальта

В разных районах областного центра уборка проводится как вручную, так и с использованием специализированной техники. Сотрудники очищают тротуары, дорожные лотки, остановки общественного транспорта и газоны, а также моют ограждения.
Для приведения в порядок проезжей части задействованы подметально-уборочные машины (ПУМы), которые не только очищают покрытие, но и увлажняют его.
Пешеходные зоны приводят в порядок на улицах Академическая, Челнокова, Вампилова, Тимирязева, Сурикова, Култукская, Дзержинского, 3-го Июля, Рабочего Штаба, Володарского, Халтурина, Некрасова, Желябова и других.
«В выходные дни работы продолжаем. Ночью выполняли подметание перекрестков и проезжей части. С утра приступили к ручной уборке. Весь собранный мусор и сухую листву сразу вывозим», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Дополнительно уборка организована на мостах и путепроводах, где очищают тротуары, лестницы и водоотводные лотки. При необходимости специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов» используют специальную технику.
Параллельно ведется восстановление дорожного покрытия литым асфальтом. В частности, ямочный ремонт выполнен на улице Лыткина, Маратовской развязке и Байкальском кольце. Накануне работы с использованием рециклеров проводились на улицах Иркутской 30-й Дивизии, Дальневосточной и Розы Люксембург.
Также продолжается замена бетонных плит на участках с трамвайными путями. Минувшей ночью такие работы провели на улице Волжской. Ранее новые плиты уложили на улице Партизанской и на перекрестках Декабрьских Событий с улицами Советской и Плеханова.
Напомним, участки семи дороги перекроют для движения транспорта в центре Иркутска 12 апреля. Кроме того, в день празднования Пасхи также изменят схемы движения автобусов. Напомним, что в областном центре состоится общегородской Крестный ход (0+), посвященный празднику.