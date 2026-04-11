В Хабаровске студент отдал мошенникам 3,2 млн рублей из семейного сейфа

Прокуратура Хабаровского края обращает внимание родителей на то, что нужно внимательно следить за безопасностью детей и близких, особенно когда они находятся далеко от дома. Важно рассказывать им о современных схемах обмана. Не стоит сообщать кому-либо личные данные и коды из SMS. Любую информацию, полученную по телефону, следует проверять, обращаясь в официальные органы.