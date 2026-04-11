В Хабаровске студент отдал мошенникам 3,2 млн рублей из семейного сейфа

В Хабаровске 20-летний студент стал жертвой мошенников и отдал им из семейного сейфа 3,2 миллиона рублей наличными. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Мать молодого человека, которая живёт в краевой столице, обратилась в полицию после того, как её сын неожиданно приехал из Москвы. Он выглядел подавленным и испуганным. Оказалось, что пока парень находился в квартире матери, ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками маркетплейса и федеральных органов.
Они запугали студента угрозами уголовного дела за якобы пособничество терроризму, к которому он не имел никакого отношения. Под предлогом помощи в «решении проблемы» и сохранении денег мошенники убедили его открыть сейф, достать все наличные, упаковать их и передать неизвестному человеку в безлюдном месте.
Молодой человек выполнил все указания и лишился крупной суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Прокуратура Хабаровского края обращает внимание родителей на то, что нужно внимательно следить за безопасностью детей и близких, особенно когда они находятся далеко от дома. Важно рассказывать им о современных схемах обмана. Не стоит сообщать кому-либо личные данные и коды из SMS. Любую информацию, полученную по телефону, следует проверять, обращаясь в официальные органы.