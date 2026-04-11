Турцентр открылся в нижегородском кремле после ремонта

Туристический центр «Знакомьтесь, Нижний» возобновил работу в обновленном формате на территории Нижегородского кремля, сообщили в пресс-службе городской администрации. После завершения ремонта в центре появились современные интерактивные панели и наружные экраны, которые помогают туристам самостоятельно находить информацию о знаковых достопримечательностях и актуальных событиях.
Сотрудники центра консультируют гостей по вопросам планирования маршрутов и помогают составить индивидуальные программы поездок по всей Нижегородской области. Посетители могут бесплатно получить печатные карты и детальные путеводители не только по Нижнему Новгороду, но и по другим популярным туристическим направлениям: Арзамасу, Городцу и Большому Болдину.
Учреждение расположено в корпусе 7А Кремля и перешло на летний график работы: с мая по октябрь двери открыты ежедневно с 10:00 до 20:00.
