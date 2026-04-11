В Перми пройдет встреча с космонавтом, выходившим в открытый космос

Герой России Валерий Токарев приедет в Пермь на Международный фестиваль научно-популярного кино.

Источник: Комсомольская правда

С 9 по 12 апреля в Перми проходит Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC. Основная его локация — кинотеатр «Кристалл». Фестиваль объединяет ученых, режиссеров и зрителей для обсуждения прошлого, осмысления настоящего и создания будущего.

Кроме 14 документальных фильмов из России, Португалии и Мексики, в программе фестиваля — встреча с космонавтом, дважды выходившим в открытый космос.

— Встреча с Героем России Валерием Токаревым пройдет в День космонавтики, 12 апреля, — сообщили организаторы. — Также гостей ждут лекции, интерактивные площадки, где можно будет заняться робототехникой, сконструировать самолет и проверить свою готовность к космическим полетам.

КСТАТИ.

Герой России Валерий Токарев имеет 199 суток 15 часов 05 минут налета. В космос он выходил дважды, в 2005 году, когда совершал космический полет на стартовом корабле Союз ТМА-7. Время нахождения космонавта в открытом космосе составило 11 часов 05 минут.

