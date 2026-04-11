Хабаровский боксёр Дмитрий Карманов выиграл Кубок России

В Хабаровске мэр Сергей Кравчук наградил победителя Кубка России по боксу Дмитрия Карманова и серебряного призёра Алексея Гукова вместе с их тренерами. Об этом сообщили в городской администрации.
Соревнования проходили в Самаре с 20 по 22 марта и собрали 104 спортсмена из разных регионов. Турнир включал предварительные бои, полуфиналы и финалы в 13 весовых категориях. Воспитанник хабаровского Центра развития бокса Дмитрий Карманов одержал уверенную победу, а представитель Федерации бокса Хабаровского края Алексей Гуков завоевал серебро.
Мэр подчеркнул значимость успехов местных спортсменов.
«Наши боксёры прославляют Хабаровск на престижных соревнованиях. Спасибо вам за вашу любовь к боксу, за жажду побед, за силу духа и невероятную настойчивость», — сказал Сергей Кравчук.
Он также отметил, что рядом с опытными спортсменами растёт новое поколение юных боксёров, которым ещё предстоит прославлять город на рингах всей страны. Наставники, по словам мэра, играют ключевую роль в достижении этих высот.
Сергей Кравчук пожелал всем присутствующим, чтобы спорт приносил радость, а жизнь — удачу.