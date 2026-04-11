В Ростове сократили планируемые затраты на строительство 2‑й Орбитальной. Об сообщает министр транспорта Алёна Беликова.
Обновлённая смета составляет 3,6 млрд рублей (ранее оценка достигала 4,5 млрд рублей), планируемые затраты на строительство 2‑й Орбитальной в Ростове‑на‑Дону снижены на 1 млрд рублей. Старт строительных работ перенесён на 2026 год. В текущем году власти планируют завершить выкуп земельных участков и заключить контракт на строительство.
2‑я Орбитальная — дублёр улицы Орбитальной. Трасса пройдёт: от автодороги 60К‑25 (Ростов — Дебальцево); через 60Н‑82 (Аксай — Большой Лог — Новочеркасск); до улицы Обсерваторной (Верхнетемерницкий).
В том числе дорогу проложат через садовое товарищество «Защитник». Новая трасса обеспечит удобный выезд из микрорайона Суворовского на улицу Обсерваторную.