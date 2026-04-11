В Ростове сократили планируемые затраты на строительство 2‑й Орбитальной

Обновлённая смета составляет 3,6 млрд рублей (ранее оценка достигала 4,5 млрд рублей), планируемые затраты на строительство 2‑й Орбитальной в Ростове‑на‑Дону снижены на 1 млрд рублей. Старт строительных работ перенесён на 2026 год. В текущем году власти планируют завершить выкуп земельных участков и заключить контракт на строительство.