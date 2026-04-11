Космонавт Олег Кононенко стал почетным гражданином Байконура

Одним из них стало торжественное собрание с участием администрации города, общественных деятелей и жителей. Тут прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Байконур».
«В 2026 году за многолетний труд и верность традициям космодрома соответствующие знаки отличия и удостоверения были вручены Фазлиддину Ибрагимову, Олегу Кононенко, Виктору Кулепетову. Церемонию провел глава города», — сообщили в администрации Байконура.
Олег Дмитриевич Кононенко — уроженец города Туркменабат в Туркменистане. Он — российский космонавт и мировой рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе.
С 22 марта 2026 года он занимает пост директора Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Кононенко также является командиром отряда космонавтов Роскосмоса и инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса.
Носит звания «Герой Российской Федерации» и «Герой Туркменистана».