Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт Олег Кононенко стал почетным гражданином Байконура

АСТАНА, 11 апр — Sputnik. В городе Байконур состоялся ряд торжественных мероприятий в честь 65-летия первого полета Юрия Гагарина в космос.

Одним из них стало торжественное собрание с участием администрации города, общественных деятелей и жителей. Тут прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Байконур».

«В 2026 году за многолетний труд и верность традициям космодрома соответствующие знаки отличия и удостоверения были вручены Фазлиддину Ибрагимову, Олегу Кононенко, Виктору Кулепетову. Церемонию провел глава города», — сообщили в администрации Байконура.

Олег Дмитриевич Кононенко — уроженец города Туркменабат в Туркменистане. Он — российский космонавт и мировой рекордсмен по суммарной продолжительности пребывания в космосе.

С 22 марта 2026 года он занимает пост директора Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Кононенко также является командиром отряда космонавтов Роскосмоса и инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса.

Носит звания «Герой Российской Федерации» и «Герой Туркменистана».