В Турции запросили пожизненное заключение для премьера Израиля Нетаньяху

Стамбульская прокуратура завершила подготовку обвинительного акта в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 высокопоставленных израильских чиновников. Им инкриминируются геноцид, преступления против человечности, пытки и грабеж в связи с нападением на гуманитарный флот «Сумуд», следовавший в сектор Газа, сообщает Hürriyet.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Гособвинение настаивает на пожизненном заключении при оттягчающих обстоятельствах для фигурантов, и, параллельно — тюремные сроки от 1,1 до 4,5 тыс. лет для каждого.
Согласно документу, в числе обвиняемых есть министр обороны Исраэль Кац, бывший министр обороны Йоав Галлант, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Прокуратура утверждает, что операция против флотилии «Сумуд» не была разовой акцией, а представляла собой «спланированное, организованное и совместное деяние», осуществленное на высшем государственном уровне.
Расследование, начатое, когда нынешний министр юстиции Турции Акын Гюрлек занимал пост стамбульского прокурора, базируется на фактах вооруженного вмешательства в международных водах в гражданскую гуманитарную миссию. Флотилия «Сумуд» была международной гражданской инициативой, направленной на доставку помощи жителям Газы, однако была остановлена израильскими военными. Судна были захвачены, гражданские лица задержаны и депортированы, а гуманитарные грузы и личные вещи конфискованы.
Турецкая прокуратура связала инцидент с флотилией с более широким контекстом действий Израиля в Газе, квалифицировав их как часть систематической политики, включающей лишение гражданских лиц базовых потребностей и принудительное перемещение.
На этом основании подозреваемым вменяются не только отдельные составы преступлений, но и положения о преступлениях против человечности и геноциде. Поскольку все фигуранты находятся за пределами Турции, прокуратура ходатайствовала о проведении заочного судебного разбирательства.
Израильская сторона уже отреагировала на обвинения, назвав их политически мотивированными. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем заявлении в соцсети X назвал это «очередным пиар-ходом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана». «Израиль решительно и с презрением отвергает последний пиар-ход тирана Эрдогана», — заявил Саар. Он также напомнил о недавнем аресте в Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, подчеркнув, что судебная система страны «давно используется для подавления политических оппонентов».
Согласно местному законодательству, наказание по статьям о геноциде и преступления против человечности Уголовного кодекса Турции предусматривают пожизненное заключение. В то же время сам процесс стал возможен благодаря принципу универсальной юрисдикции, который позволяет турецким судам рассматривать дела о тяжких международных преступлениях независимо от места их совершения, особенно если затронуты интересы турецких граждан.
