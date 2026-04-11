В городе Гае Оренбургской области открыли современный кадровый центр

Современный кадровый центр под брендом «Работа России» открыли в городе Гае Оренбургской области, сообщили в информцентре Гайского округа. Его создали при поддержке нацпроекта «Кадры».
Специалисты отремонтировали помещения, оснастили их новой мебелью и компьютерной техникой. Там разместили сектор для индивидуальных консультаций обратившихся, пространства для взаимодействия с работодателями и соискателями, просторный конференц-зал.
Напомним, ранее в регионе обновили кадровый центр в городе Кувандыке. В частности, теперь там есть цифровые пространства, где можно самостоятельно ознакомиться с вакансиями и возможностями трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.