РПН оградил волгоградцев от опасной энтеральной смеси

Роспотребнадзор РФ приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта Стандарт/Энергия» на территории Российской Федерации из-за несоответствия обязательным требованиям. Соответствующая временная мера была введена накануне, 10 апреля. Под подозрение попал специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года «Иннованта Стандарт/Энергия с нейтральным вкусом», дата изготовления — 12.12.2025. Изготовителем продукции является питерская компания ООО «ШЕЛДОНФАРМА». Причиной введения таких мер стало выявленное несоответствие обязательным требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка. Реализация этой смеси также пока запрещена и на территории Волгоградской области.