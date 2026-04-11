На 12% планируют увеличить объем производства молока в Нижегородской области

Молочное животноводство является одной из приоритетных отраслей Нижегородской области. К 2030 году планируется увеличить выработку молока еще примерно на 12%. Об этом сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.
По итогам 2025 года Нижегородская область оказалась на 11-м месте по производству молока среди российских регионов и на 5-м месте — среди регионов ПФО. Совокупный объем госсредств на поддержку отрасли в 2026 году составит 1,67 млрд рублей.
Отмечается, что за последние пять лет в регионе построили и реконструировали более ста объектов молочного скотоводства, а производство молока выросло более чем на 18%. Кроме того, уровень самообеспеченности молоком стал выше на 8% — он поднялся с 80% до 88%. При этом власти планируют двигаться к значению в 95%.
За прошлый год объем производство молока на нижегородских сельхозпредприятиях составил более 739 тысяч тонн. К 2030 году поставлена задача увеличить объем на 12% — до 828,4 тысяч тонн молока.
