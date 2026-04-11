На 12% планируют увеличить объем производства молока в Нижегородской области

Отмечается, что за последние пять лет в регионе построили и реконструировали более ста объектов молочного скотоводства, а производство молока выросло более чем на 18%. Кроме того, уровень самообеспеченности молоком стал выше на 8% — он поднялся с 80% до 88%. При этом власти планируют двигаться к значению в 95%.