В Красноярске благоустроят сквер Космонавтов

Сквер Космонавтов преобразят в Красноярске, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Работы проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В планах обновить дорожно-тропиночную сеть вокруг памятника «Ракета» и на маршруте от фонтана по направлению к центральной площади. На месте старого асфальта уложат брусчатку, а бетонные бордюры заменят на вибропрессованные.
Также специалисты озеленят территорию — они высадят около 130 деревьев, в том числе березы, рябины и яблони. А еще мастера модернизируют три детские игровые зоны. Там уложат травмобезопасное покрытие, установят домик-беседку, песочницы с навесом, качели, игровые комплексы и другое новое оборудование. Завершить благоустройство сквера планируют к лету 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.