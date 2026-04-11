В Пермском крае обустроят 12 площадок для сдачи норм ГТО

Специалисты организуют 12 площадок для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пермского края в этом году, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Работы проведут по государственной программе «Спорт России».
В частности, новые объекты обустроят в селах Карагай и Орда, поселках Майский и Стряпунята, городах Александровске, Верещагино, Кудымкаре. На площадках уложат травмобезопасное покрытие, смонтируют необходимые снаряды и тренажеры для подготовки и выполнения норм ГТО. Также предусмотрены установки для тренировок маломобильных жителей.
«В каждой территории Пермского края сегодня строятся и ремонтируются спортивные объекты. Мы готовим инфраструктуру для решения задачи по вовлечению жителей в систематические занятия. На таких площадках прививается любовь к спорту», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.