Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Двери храма Гроба Господня открыли утром для верующих. Из здания вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Затем в святыню начали заходить паломники.

Вначале в храме прошли молитвенные процессии, Кувуклию обыскали на наличие источников огня и опечатали, патриарх Иерусалимский снял торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня, — и только затем патриарх вошел в Кувуклию, в храме гасится свет и началось ожидание чуда.

На церемонии находится прибывшая за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России. Ее возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Делегация доставит святыню в аэропорт «Внуково» в субботу вечером. Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви.

Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше