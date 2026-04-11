Уральский характер на защите Белгорода: челябинские спасатели возвращаются домой

В Челябинск возвращаются спасатели, которые почти месяц находились в командировке в Белгороде, оказывая помощь жителям города. За это время специалисты совершили 225 выездов по экстренным вызовам: убирали потенциально опасные деревья, откачивали воду из подвалов, восстанавливали окна и двери, а также доставляли мебель и оборудование для социальных учреждений. Спасатели работали в тесном взаимодействии с полицией и скорой помощью, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи.
За проявленные мужество и профессионализм челябинские спасатели получили благодарственные письма от начальника Управления ГОЧС Белгорода.
Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин, во время проводов команды спасателей в Белгород, отметил, что такие командировки — это не просто работа, а проявление настоящего уральского характера и готовности помогать тем, кто в этом нуждается.