Уральский характер на защите Белгорода: челябинские спасатели возвращаются домой

В Челябинск возвращаются спасатели, которые почти месяц находились в командировке в Белгороде, оказывая помощь жителям города. За это время специалисты совершили 225 выездов по экстренным вызовам: убирали потенциально опасные деревья, откачивали воду из подвалов, восстанавливали окна и двери, а также доставляли мебель и оборудование для социальных учреждений. Спасатели работали в тесном взаимодействии с полицией и скорой помощью, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи.