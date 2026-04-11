За день жители Калининградской области перевели мошенникам более 4,3 млн рублей

Жертвы аферистов поверили в схему с обвинениями в финансировании иностранных военных.

Источник: Клопс.ru

За сутки жители Калининградской области перевели мошенникам свыше 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

9 апреля под влиянием обмана деньги на счета злоумышленников перечислили как минимум два человека. Самую крупную сумму потерял пенсионер из Светлогорска.

Мужчина поверил звонкам от лже-сотрудников «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ, которые обвинили его в финансировании вооружённых сил иностранного государства. В результате он перевёл мошенникам 2 816 000 рублей.

Жертвой аналогичной схемы стал специалист государственного учреждения из Калининграда. После подобных обвинений он лишился 1 533 600 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ведомстве призвали жителей региона сохранять бдительность и не переводить деньги неизвестным лицам.

