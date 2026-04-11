В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги, ведущей к храму

Участок дороги по улице Стрелочников, которая ведет к храму во имя Державной иконы Божией Матери, отремонтируют в Екатеринбурге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.
Работы проведут на отрезке от Выездного переулка до улицы Челюскинцев. Его протяженность — 1,2 км. Специалисты приведут в порядок покрытие проезжей части, заменят или выровняют люки и дождеприемные колодцы. Также мастера нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки на нескольких перекрестках.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.