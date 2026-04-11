Парковку у кладбищ в Воронеже ограничат на Пасху

На Пасху (12 апреля) и Красную горку (19 апреля) ограничат парковку у городских кладбищ, а также закроют движение при подъезде к ним. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа.
Оба дня с 6:00 до 17:00 у Коминтерновского, Правобережного, Юго-Западного, Левобережного, Лесного, Никольского кладбищ нельзя будет парковаться, а также закроют движение при подъезде к ним. Со схемами движения возле каждого из погостов можно ознакомиться по ссылке.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ночь на Пасху — с 11 на 12 апреля — будет закрыто движение по улице Освобождения Труда в Воронеже.