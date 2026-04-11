Метеорологи: На следующей неделе в Калининградской области будет значительно теплее

На следующей неделе в Калининградской области будет значительно теплее, чем на этой. Воздух в регионе прогреется до +16…+18°C и выше. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В начале недели в регионе сохранится сухая погода. Ночи будут холодными, высока вероятность заморозков до −2°C. Днём воздух будет прогреваться до +13…+16°C.
Ночи будут преимущественно ясными, дни — с переменной облачностью. К середине недели данные разнятся: некоторые модели ожидают выход ложбины с юго-востока, которая может принести похолодание до ~+5…+10°C и осадки, а другие показывают антициклонический сценарий с относительно тёплыми днями и холодными ночами, — рассказали синоптики.
К концу недели ожидается выход ядра азорского антициклона с более прогретым воздухом. Благодаря этому в регионе может установиться по-настоящему тёплая погода — днём температура будет подниматься до +18°C и выше, а ночные заморозки прекратятся. «Для точных прогнозов ещё слишком далеко, но в целом можно сказать, что дефицит осадков сохранится, и следующая неделя должна быть значительно теплее этой», — отметили эксперты.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.