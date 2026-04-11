Нарушение прав малолетних жителей Котово взволновало главу СК Бастрыкина

В приемную председателя Следственногокомитета России в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением о нарушении прав малолетних жителей города Котово Волгоградской области.

В приемную главы СК в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Она рассказала, что в городе закрыли один из детсадов и перевели воспитанников в другой. При этом здание остается в удручающем состоянии: фундамент и стены деформированы, кровля обрушилась местами еще в 2019 году, не соблюдаются требования пожарной безопасности.

Родители уже обращались в различные структуры, однако остались неуслышанными.

Председатель СК потребовал предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного волгоградским Следкомом.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняют в информационном центре СК.

Ранее в Волгограде возбудили уголовное дело после того, как скончалась травмированная четырехлетняя девочка. За его расследованием также следит Бастрыкин.