Нарушение прав малолетних жителей Котово взволновало главу СК Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением о нарушении прав малолетних жителей города Котово Волгоградской области.
В приемную главы СК в соцсети «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Она рассказала, что в городе закрыли один из детсадов и перевели воспитанников в другой. При этом здание остается в удручающем состоянии: фундамент и стены деформированы, кровля обрушилась местами еще в 2019 году, не соблюдаются требования пожарной безопасности.
Родители уже обращались в различные структуры, однако остались неуслышанными.
Председатель СК потребовал предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного волгоградским Следкомом.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточняют в информационном центре СК.
Ранее в Волгограде возбудили уголовное дело после того, как скончалась травмированная четырехлетняя девочка. За его расследованием также следит Бастрыкин.