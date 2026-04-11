Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане до конца года завершат благоустройство набережной озера Черного

Там смонтируют ограждения, пандусы, малые архитектурные формы и декоративную подсветку пирсов, а также проведут озеленение.

Благоустройство набережной озера Черного в Кургане завершат в 2026 году, сообщили в городской администрации. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже смонтировали опоры освещения на всем протяжении пешеходной дорожки. Сейчас они проводят работы по установке свай под пирсы и каркаса для обустройства дощатого настила. Также мастера разместят вдоль набережной перильное ограждение и пандусы. Помимо этого, они наладят декоративную подсветку пирсов и проведут озеленение. Еще рабочие укрепят откосы берегов и установят малые архитектурные формы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.