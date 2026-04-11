В Кургане до конца года завершат благоустройство набережной озера Черного

Специалисты уже смонтировали опоры освещения на всем протяжении пешеходной дорожки. Сейчас они проводят работы по установке свай под пирсы и каркаса для обустройства дощатого настила. Также мастера разместят вдоль набережной перильное ограждение и пандусы. Помимо этого, они наладят декоративную подсветку пирсов и проведут озеленение. Еще рабочие укрепят откосы берегов и установят малые архитектурные формы.