В Кургане до конца года завершат благоустройство набережной озера Черного

Благоустройство набережной озера Черного в Кургане завершат в 2026 году, сообщили в городской администрации. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже смонтировали опоры освещения на всем протяжении пешеходной дорожки. Сейчас они проводят работы по установке свай под пирсы и каркаса для обустройства дощатого настила. Также мастера разместят вдоль набережной перильное ограждение и пандусы. Помимо этого, они наладят декоративную подсветку пирсов и проведут озеленение. Еще рабочие укрепят откосы берегов и установят малые архитектурные формы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.