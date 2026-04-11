На Кубани возбудили уголовное дело из‑за затопления школы по вине подрядчика

В Краснодарском крае в отношении подрядчика ремонта школы возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Нарушения при исполнении госконтрактов на ремонт образовательных учреждений выявила Тихорецкая межрайонная прокуратура Краснодарского края. По результатам проверки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее причинение крупного ущерба».
Установлено, что в июле 2025 года были заключены три муниципальных контракта на ремонт школ общей стоимостью 33 млн рублей.
Подрядная организация при выполнении работ в средней школе № 11 в станице Хоперской допустила нарушения условий контракта и технологии производства. В ходе ремонта сотрудники компании частично демонтировали кровлю здания, но затем приостановили работы из‑за финансовых проблем. При этом подрядчик не принял мер для защиты объекта от осадков, а сроки выполнения обязательств неоднократно переносились.
В октябре 2025 года во время дождей здание школы оказалось затоплено — вода проникла с третьего этажа до первого. В результате оказалась повреждена отделка стен, набухли деревянные полы, плиты перекрытия пропитались влагой, на поверхностях образовался грибок.
Здание сильно пострадало, права более 100 учащихся были нарушены.
После вмешательства прокуратуры контракты с недобросовестным подрядчиком расторгли, сведения о компании внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Также был организован подвоз детей к другим образовательным учреждениям с обеспечением горячего питания. В прокуратуре отметили, что мероприятия по устранению последствий затопления и возобновлению учебного процесса к новому году с привлечением нового подрядчика начались.