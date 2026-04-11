В духе спортивного братства: «Кубок Победы» стартовал с ничьей России и Беларуси

Матч прошёл на «Динамо Арене», которая была заполнена почти до отказа. Болельщики создали по‑настоящему праздничную атмосферу: трибуны активно поддерживали сборную России, но при этом уважительно относились и к гостям. Игра началась с эффектного хода: уже на первой минуте Оксана Бессалая, крайняя нападающая «Астраханочки», открыла счёт в стремительной контратаке. Однако после бодрого старта у российской сборной наступила голевая засуха. Часть атак хозяек не доходила до реальных угроз воротам и завершалась потерями мяча. Полюс ко всему голкипер белорусской команды Юлия Кунцевич уверенно справлялась с некоторыми бросками. Отыграть отставание россиянкам удалось лишь на 27‑й минуте, но к перерыву белоруски всё равно сохранили лидерство — 13:12.Одним из главных факторов, осложнивших жизнь сборной России, стала блестящая игра дуэта голкиперов из Беларуси — Юлии Кунцевич и Валентины Войтулевич. В ряде эпизодов они буквально творили чудеса в рамке, срывая потенциально опасные атаки хозяек. Особенно впечатлили действия Войтулевич: экс‑голкипер «Лады» несколько раз подряд парировала броски в упор. Начало второй половины матча ознаменовалось активным наступлением сборной России. Агрессивная игра Варвары Семиной и Кристины Кожокарь позволила хозяйкам перехватить инициативу и выйти вперёд. Удачная игра в атаке в сочетании с надёжными действиями вратаря Полины Маркиной помогла россиянкам создать комфортный отрыв — 23:18 за 15 минут до финальной сирены. Однако затем сценарий начала матча повторился: российская сборная не могла забить на протяжении девяти минут. Главный тренер Людмила Бодниева была вынуждена взять эмоциональный тайм‑аут, чтобы встряхнуть команду и скорректировать тактику. В перерыве она акцентировала внимание на необходимости ускорить темп передач и активнее использовать фланги. Но белорусская сборная воспользовалась кризисом соперниц. За 6 минут до конца матча гости забили четыре безответных мяча и догнали соперниц. Валентина Войтулевич, экс‑голкипер «Лады», провела серию важных сейвов, позволив команде постепенно сократить отставание, а затем и сравнять счёт. В заключительные секунды матча у россиянок были шансы вырвать победу: в последней атаке Варвара Сёмина не смогла поразить ворота гостей. Финальный свисток зафиксировал ничью — 27:27.