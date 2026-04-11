В Дагестане обновят около 5 км трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост

Участок трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост обновят в Республике Дагестан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на отрезке со 161-го по 166-й км. Специалисты восстановят и усилят асфальтовое покрытие, отремонтируют и расчистят систему водоотвода. Еще они приведут в порядок обочины и кюветы, модернизируют четыре моста. Для обеспечения безопасности там установят металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и знаки, нанесут разметку. Завершить ремонт планируют в конце сентября 2026 года.
Отметим, что эта дорога особенно важна для туристической отрасли. Она ведет к одной из древнейших мечетей мира — Кумухской джума-мечети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.