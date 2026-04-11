В Дагестане обновят около 5 км трассы Мамраш — Ташкапур — Араканский мост

Работы проводят на отрезке со 161-го по 166-й км. Специалисты восстановят и усилят асфальтовое покрытие, отремонтируют и расчистят систему водоотвода. Еще они приведут в порядок обочины и кюветы, модернизируют четыре моста. Для обеспечения безопасности там установят металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и знаки, нанесут разметку. Завершить ремонт планируют в конце сентября 2026 года.