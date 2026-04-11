«Не сбавляйте темп»: губернатор проинспектировал строительство дороги в красноярском мкрн Солнечный

Михаил Котюков оценил ход строительства новой дороги, которая свяжет мкрн Солнечный с городом. Губернатор отметил, что с учетом активной застройки микрорайона, это долгожданный объект. Реализуется проект с федеральной поддержкой — около 2 млрд рублей. Длина дороги 7,3 км, она пройдет от улицы Гриболевской по Соколовской через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе и значительно разгрузит существующие маршруты. Подрядчик работает в две смены, с опережением графика. Губернатор поручил не снижать темп. Планируется, что дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2027 года.