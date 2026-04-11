Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, следует из трансляции на YouTube.
Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба.
Служба транслируется по всему миру, а сам огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляется во многие православные страны, включая Россию, Грецию, Сербию, Грузию и другие.
Православную Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля.
Сегодня в Иерусалиме открыли двери храма Гроба Господня, куда традиционно прибывают православные паломники для участия в чине схождения Благодатного огня.
В конце марта пресс-служба израильской полиции сообщила, что церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме в этом году пройдет в «закрытом режиме» из соображений безопасности.
В марте МИД Италии вызвал посла Израиля в стране после недопуска латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня в Иерусалиме. По словам посла Джонатана Пеледа, кардинала заранее предупредили о том, что Иерусалим «является зоной конфликта», но он «решил не уважать нашу просьбу».
Накануне, 10 апреля, в Иерусалим прибыла делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) во главе с председателем попечительского совета ФАП Владимиром Якуниным и митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым).
11 апреля огонь доставят в Москву самолетом, и делегация фонда принесет его в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.
Лампады с огнем планируют доставить в 15 храмов Москвы, а также отправить в десятки городов России, в их числе Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск.
