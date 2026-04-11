В лесах Самарской области дополнительно установят 10 видеокамер

Дополнительные 10 камер установят в лесах Самарской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Сейчас в регионе работают 55 управляемых видеокамер с лицензионной программой «Лесохранитель». Они находятся на специальных вышках и имеют обзор 360 градусов. Эти камеры ведут наблюдение круглосуточно.
«Наблюдение ведется и вручную за мониторами, куда транслируется изображение с камер, и программа автоматически видит любое задымление и дает сигнал. Наш оператор смотрит, где зафиксирован дым. При возгорании в лесном фонде или на сопредельной территории определяются координаты, информация сразу передается начальнику ближайшей лесопожарной станции для направления группы и техники и главному лесничему, который является руководителем штаба лесных пожаров на своей территории. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в ЕДДС и МЧС», — рассказала руководитель региональной диспетчерской службы Минприроды Самарской области Алена Авсиевич.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.