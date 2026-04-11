Пермячка помогла задержать курьера с 30 миллионами рублей

В Тюмени благодаря бдительности пермячки была раскрыта крупная мошенническая схема. Девушка нашла в мессенджере объявление о работе курьером: ей поручили забрать в Тюмени посылку и передать ее третьему лицу. Выполнив поручение, пермячка заглянула в пакет и обнаружила там крупную сумму наличных. Поняв, что дело не чисто, она сразу обратилась в полицию.
Оперативники установили, кому предназначались деньги, и задержали 31-летнего получателя. Он признался, что с февраля работал на мошенников, перевозя похищенные средства. На этот раз в парке «Березовая роща» он должен был получить 30 миллионов рублей.
— Ранее злоумышленник аналогичным образом получил около 2 миллионов рублей в Челябинской области, но не успел передать их организаторам мошеннической схемы, — сообщили в УМВД России по Тюменской области. — Вся сумма у него была изъята, также было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.