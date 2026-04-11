Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермячка помогла задержать курьера с 30 миллионами рублей

Она нашла работу в мессенджере, но когда поняла, что дело не чисто, пошла в полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Тюмени благодаря бдительности пермячки была раскрыта крупная мошенническая схема. Девушка нашла в мессенджере объявление о работе курьером: ей поручили забрать в Тюмени посылку и передать ее третьему лицу. Выполнив поручение, пермячка заглянула в пакет и обнаружила там крупную сумму наличных. Поняв, что дело не чисто, она сразу обратилась в полицию.

Оперативники установили, кому предназначались деньги, и задержали 31-летнего получателя. Он признался, что с февраля работал на мошенников, перевозя похищенные средства. На этот раз в парке «Березовая роща» он должен был получить 30 миллионов рублей.

— Ранее злоумышленник аналогичным образом получил около 2 миллионов рублей в Челябинской области, но не успел передать их организаторам мошеннической схемы, — сообщили в УМВД России по Тюменской области. — Вся сумма у него была изъята, также было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.