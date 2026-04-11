Погода не помеха: минчане освятили куличи в Храме-памятнике Всех святых (фото)

В Великую субботу православные храмы традиционно наполняются прихожанами, и минский храм-памятник Всех Святых не стал исключением. Несмотря на пасмурную погоду, верующие всех возрастов — от семейных пар вместе с малышами до пожилых людей — пришли в церковь, чтобы освятить куличи и яйца, собранные в праздничные корзины.