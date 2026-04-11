Погода не помеха: минчане освятили куличи в Храме-памятнике Всех святых (фото)

В Великую субботу православные храмы традиционно наполняются прихожанами, и минский храм-памятник Всех Святых не стал исключением. Несмотря на пасмурную погоду, верующие всех возрастов — от семейных пар вместе с малышами до пожилых людей — пришли в церковь, чтобы освятить куличи и яйца, собранные в праздничные корзины.
Многие после освящения праздничных угощений подходили к священнослужителям за благословением, зажигали свечи и молились в преддверии Светлой Пасхи.
Всехсвятский храм-памятник в Минске является самым высоким православным храмом на постсоветском пространстве — его высота с крестом достигает 74 метров. Он был возведен в память о погибших за Отечество. В крипте храма хранится земля с полей сражений, а его шатровая архитектура символизирует образ Божией Матери.