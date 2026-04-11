В городе Нурлат Республики Татарстан обновят школу № 4

Школу № 4 в Нурлате Республики Татарстан модернизируют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Общая площадь учреждения — почти 3,3 тыс. кв. м. Специалисты приведут в порядок фасад, входные группы и дорожки вокруг здания. Внутри улучшат отделку помещений, отопление, вентиляцию и слаботочные сети, заменят окна и двери. В завершении учреждение оснастят новой мебелью. Работы намерены завершить к 1 сентября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.