В Пермском крае похоронят троих бойцов, погибших на СВО

Сергей Карасёв родился 12 октября 1982 года в Верещагино. Окончив среднюю школу № 1, получил в совхозе-техникуме «Уралец» профессию механика. Затем мужчина жил и работал в Перми. В 2024 году он добровольцем отправился на СВО. Воевал на Покровском направлении. В августе 2025 года его жизнь оборвалась. У погибшего бойца осталась дочь. Прощание с Сергеем Карасёвым проходит в субботу, 11 апреля, в Перми. Ефрейтор Роман Локтионов родился в деревне Коротаево 6 июля 1978 года. Учился в Нижнегалинской школе. Получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. После срочной службы в армии работал водителем в Агрофирме «Галинское» и в компании «Союз комплект» в Перми. Когда началась спецоперация, мужчина принял решение отправиться на защиту родины. 15 января 2024 года жизнь Романа Локтионова оборвалась. У него остались родители, сестра, жена, трое детей.