В Пермском крае похоронят троих бойцов, погибших на СВО

Жители Пермского края простятся с тремя бойцами из Верещагинского округа, погибшими на СВО, рассказали в местной администрации.
Сергей Карасёв родился 12 октября 1982 года в Верещагино. Окончив среднюю школу № 1, получил в совхозе-техникуме «Уралец» профессию механика. Затем мужчина жил и работал в Перми. В 2024 году он добровольцем отправился на СВО. Воевал на Покровском направлении. В августе 2025 года его жизнь оборвалась. У погибшего бойца осталась дочь. Прощание с Сергеем Карасёвым проходит в субботу, 11 апреля, в Перми. Ефрейтор Роман Локтионов родился в деревне Коротаево 6 июля 1978 года. Учился в Нижнегалинской школе. Получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. После срочной службы в армии работал водителем в Агрофирме «Галинское» и в компании «Союз комплект» в Перми. Когда началась спецоперация, мужчина принял решение отправиться на защиту родины. 15 января 2024 года жизнь Романа Локтионова оборвалась. У него остались родители, сестра, жена, трое детей.
С бойцом простятся в понедельник, 13 апреля, в Верещагино. Всех, кто хотел бы проводить его в последний путь, просят к 10:00 подойти к Храму в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на улице Жукова, 21а. Траурный митинг начнётся в 11:00 в Нижнегалинском клубе.
Алексей Носков родился в деревне Нижнее Галино в Верещагинском округе 9 апреля 2000 года. Он окончил школу № 1 и переехал в Кудымкар. Получил в Коми-Пермяцком профессионально-педагогическом колледже специальность «Оператор станков с программными управлениями». Работал на заводе. Женился, стал многодетным отцом. Друзья рассказывают, что Алексей был отзывчивым, трудолюбивым и целеустремлённым человеком. Он любил рыбалку, увлекался спортом. На СВО Алексей был оператором БПЛА. Жизнь молодого мужчины оборвалась меньше месяца назад, 31 марта.
Прощание с Алексеем будет проходить в Кудымкаре в среду, 15 апреля. Траурная церемония начнётся в 11:00 в здании по улице Центральной, 1 в.
