В Сургуте впервые пройдет окружной фестиваль «Студенческая весна»

Окружной фестиваль «Студенческая весна» в этом году впервые пройдет в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Сургуте, сообщили в АНО «Молодежный центр Югры». Событие организуют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие пройдет с 15 по 18 апреля. Оно является отборочным этапом Всероссийских фестивалей «Российская студенческая весна» высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций. Конкурсная программа охватывает 10 направлений, среди которых — вокал, танцы, театральное искусство, мода и медиа. Ожидается, что в состязании примут участие около 800 обучающихся в возрасте от 15 до 35 лет из 34 образовательных организаций региона. Победители окружного этапа получат шанс войти в делегацию Югры и представить автономный округ на федеральном уровне.
«Студенческая весна в Югре — это живая летопись, которую студенты пишут уже 23 года. Главное в ней — не победа, а возможность стать частью большой истории и дружной семьи. Впервые за все время фестиваль проходит в Сургуте — самом студенческом городе Югры. Это отличная возможность присоединиться к празднику большему количеству молодых людей. Пусть эта студвесна станет для каждого из вас точкой старта к большим свершениям!» — отметил директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.