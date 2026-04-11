В Калининградской области обновят дорогу Донское — Синявино — Янтарный

Протяженность объекта — 7,6 км.

Трассу Донское — Синявино — Янтарный в Калининградской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Работы проведут на всем протяжении автодороги, что составляет 7,6 км. Специалисты обновят полотно проезжей части и остановки общественного транспорта. Также там обустроят систему отвода дождевых вод и тротуары, а еще смонтируют освещение.

На период ремонта движение планируют организовать поочередно на каждой полосе. Переключать поток машин будут при помощи светофора. Завершить этот проект намерены в следующем году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.