В Калининградской области обновят дорогу Донское — Синявино — Янтарный

Трассу Донское — Синявино — Янтарный в Калининградской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
Работы проведут на всем протяжении автодороги, что составляет 7,6 км. Специалисты обновят полотно проезжей части и остановки общественного транспорта. Также там обустроят систему отвода дождевых вод и тротуары, а еще смонтируют освещение.
На период ремонта движение планируют организовать поочередно на каждой полосе. Переключать поток машин будут при помощи светофора. Завершить этот проект намерены в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.