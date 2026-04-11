Министр информации сказал, когда в Беларуси могут заблокировать YouTube

Недавно назначенный на пост Министра информации Беларуси Дмитрий Жук в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался о потенциальной возможности принятия решения о блокировке в республике YouTube.
— Здесь вопрос целесообразности и эффективности. Если это будет угрожать государственной безопасности и интересам, то тут никто рассуждать не будет. Но с этой платформой нужно работать, — констатировал Дмитрий Жук.
Глава Мининформа также добавил, основной критерий принятия подобного рода решений — это именно вопросы сохранения суверенитета и безопасности.
Ранее «Комсомолка» писала, что в начале апреля YouTube-каналы БЕЛТА, ОНТ, СТВ были удалены администрацией платформы. А затем YouTube удалил и новый канал белорусской телекомпании СТВ из-за санкций.
