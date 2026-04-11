В Татарстане выявили дефицит строителей и врачей

Рынок труда Татарстана характеризуется избытком рабочих мест и недостатком соискателей. Для решения этой проблемы проводятся регулярные ярмарки вакансий, в рамках которых в текущем году запланировано 46 мероприятий, на которых будет представлено более 10 тысяч вакансий. Ожидается, что напряженность на рынке труда в республике сохранится, а конкуренция за кадры будет нарастать до тех пор, пока дисбаланс не будет устранен.