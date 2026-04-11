В Татарстане выявили дефицит строителей и врачей

В Татарстане наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, несмотря на минимальный уровень безработицы, который составляет всего 0,16%.

Источник: МК.RU Казань

Это парадоксальное явление, как отмечает заместитель министра труда РТ Клара Тазетдинова, является скорее негативным фактором. Дефицит рабочей силы заставляет работодателей повышать заработную плату, что, с одной стороны, усиливает конкуренцию за сотрудников, а с другой — тормозит развитие предприятий. Компании вынуждены направлять средства на привлечение персонала вместо модернизации производства.

Наиболее критическая ситуация сложилась в строительной отрасли, где открыто свыше 30 тысяч вакансий, что составляет более половины всех предложений на рынке труда. Кроме того, республика испытывает нехватку дворников, медицинских работников, а также специалистов в сферах промышленности, науки и образования.

На фоне кадрового голода средняя зарплата в Татарстане достигла 81 тысячи рублей. Тем не менее, неравенство между спросом и предложением на рынке труда сохраняется. Официально зарегистрированы 3,6 тысячи безработных, тогда как по методологии Международной организации труда их число оценивается примерно в 34 тысячи человек.

Рынок труда Татарстана характеризуется избытком рабочих мест и недостатком соискателей. Для решения этой проблемы проводятся регулярные ярмарки вакансий, в рамках которых в текущем году запланировано 46 мероприятий, на которых будет представлено более 10 тысяч вакансий. Ожидается, что напряженность на рынке труда в республике сохранится, а конкуренция за кадры будет нарастать до тех пор, пока дисбаланс не будет устранен.