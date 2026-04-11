На пять недель в Воронеже закроют съезд с Северного моста

С 13 апреля будет закрыт съезд с Северного моста на улицу 25 Января в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства администрации Воронежа.
Из-за работ по реконструкции Остужевской развязки с 8:00 13 апреля до 18:00 18 мая закроют съезд с Северного моста в сторону улицы 25 Января и выезд с улицы 25 Января на улицу Остужева.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ночь на Пасху — с 11 на 12 апреля — будет закрыто движение по улице Освобождения Труда в Воронеже. А с 6:00 до 17:00 12 апреля у Лесного, Коминтерновского, Правобережного, Юго-Западного, Левобережного и Никольского кладбищ ограничат парковку и закроют движение при подъезде к ним.